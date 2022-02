Homem morre carbonizado durante incêndio, em Faxinal

Da Redação

Incêndio foi na Rua Manoel Moreira Vidal, esquina com a Visconde de Mauá, em Faxinal

Um homem morreu carbonizado em incêndio de uma casa na Rua Manoel Moreira Vidal, esquina com a Visconde de Mauá, no Jardim Santa Helena, em Faxinal, na região norte do Paraná.

De acordo com informações, o incêndio foi por volta da meia noite de sábado (5). No local foi feito o combate às chamas, mas um morador, que se encontrava na casa morreu.

Segundo o Blog do Berimbau a vítima seria o morador Antônio Monteiro que estava em um dos quartos. Também foi encontrado manchas de sangue na região da cozinha

O policial militar Magioni, informou que os dados seriam coletados e informados, posteriormente pela 6ª Companhia da Polícia Militar, e o boletim seria encaminhado a Polícia Civil.

Atenderam a ocorrência Polícia Militar (PM), Defesa Civil e Guarda Patrimonial. O IML - Instituto Médico Legal, foi acionado para remoção do corpo.