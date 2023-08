Homem morre atropelado na PR-317; motorista fugiu sem prestar socorro

Siga o TNOnline no Google News

Um homem morreu atropelado na PR-317, na noite de domingo (13), por volta das 19 horas, nas proximidades do Bairro Vila Nova, em Santa Helena, localizada no oeste do Paraná.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Defesa Civil foram acionadas e constataram o óbito.

Segundo informações de populares, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atropelada por um VW Gol prata.

O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro. Partes do veículo ficaram espalhadas pela rodovia.

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Civil também foram acionados. Logo após o levantamento da polícia técnica, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até a publicação desta reportagem a identificação da vítima não havia sido informada.

