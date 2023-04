Homem morre atropelado na PR-272 em Cruzmaltina

Da Redação

O acidente aconteceu na noite deste sábado (29).

Um homem morreu atropelado na noite deste sábado (29), na PR-272, em Cruzmaltina. Segundo a Polícia Rodoviária, a equipe foi acionada para atender um acidente no km 246, próximo ao Distrito de Dinizópolis.

No local, a equipe constatou que o homem atropelado já estava morto.

O veículo que atropelou o homem ainda não foi identificado.

De acordo Polícia Rodoviária, tudo indica que o responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro a vítima. De acordo com testemunhas, o homem era visto com frequência caminhando pelas ruas do distrito e da região.

Até a publicação desta matéria a vítima não havia sido identificada.

Com informações: Blog do Berimbau

