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ACIDENTE COM MORTE

Homem morre atropelado na BR-376 próximo a Cambira

O acidente ocorreu próximo à base da concessionária Motiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 23:45:47 Editado em 11.06.2026, 23:45:42
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Homem morre atropelado na BR-376 próximo a Cambira
Autor A vítima ainda não foi identificada - Foto: Colaboração / TNOnline

Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quinta-feira (11) na rodovia BR-376, em Cambira (PR), nas proximidades da base operacional da concessionária responsável pelo trecho. A vítima ainda não foi identificada.

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O acidente ocorreu próximo à base da concessionária Motiva. Equipes de socorro da empresa prestaram atendimento à ocorrência e auxiliaram nos procedimentos realizados no local.

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O motorista que conduzia o veículo envolvido no acidente permaneceu no local e acompanhou o atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo.

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