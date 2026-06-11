Homem morre atropelado na BR-376 próximo a Cambira

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Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quinta-feira (11) na rodovia BR-376, em Cambira (PR), nas proximidades da base operacional da concessionária responsável pelo trecho. A vítima ainda não foi identificada.

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O acidente ocorreu próximo à base da concessionária Motiva. Equipes de socorro da empresa prestaram atendimento à ocorrência e auxiliaram nos procedimentos realizados no local.



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O motorista que conduzia o veículo envolvido no acidente permaneceu no local e acompanhou o atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo.