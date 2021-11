Da Redação

Homem morre após ser esfaqueado durante briga em Mauá

Um homem, de 45 anos, morreu após ser esfaqueado na Rua Leodantes Fonseca, em Mauá da Serra, na noite deste sábado (27). A Polícia Militar (PM) foi até o local após ser acionada pela equipe do Pronto Atendimento Municipal de Saúde. No local, os policiais encontraram a vítima morta na calçada ao lado de uma lanchonete.

continua após publicidade .

Conforme o boletim, o dono do estabelecimento relatou que ocorreu uma briga e a vítima foi ferida por uma faca. A PM isolou o local e acionou a Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML). Os policiais tentaram localizar o suspeito, mas a pessoa ainda não foi encontrada.

Outro caso

continua após publicidade .

Um jovem, de 27 anos, foi assassinado a tiros em Mauá da Serra. O crime aconteceu na Rua São Judas Tadeu, no dia 25 de novembro. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h30.

De acordo com a PM, o homem foi morto em frente à própria casa e os disparos atingiram a cabeça. A equipe de saúde do município foi chamada, porém, Willes Rodrigues faleceu no local.