Homem morre após ser baleado várias vezes, no Paraná

Da Redação

Um homem morreu após ser baleado várias vezes na noite desta sexta-feira (3) em Imbituva, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi encontrado caído na Rua Pará, localizada na Vila Brasil.

O nome e a idade da vítima não foram divulgados. Quando a polícia chegou, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentavam reanimar a vítima. Porém, o homem morreu no local. Moradores do bairro não souberam informar à PM características de possíveis suspeitos.

Segundo informações do Instituto Médico-Legal (IML), o homem teria sido baleado em diversas partes do corpo. A Polícia Civil investiga o caso e tenta encontrar o autor do crime.

As informações são do site g1 Paraná.

