Homem morre após ser atropelado pelo próprio carro em Jardim Alegre

José Camilo Neto de 65 anos.

Um homem morreu após ser atingido pelo próprio carro na casa em que morava em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, região central do Paraná.

O acidente foi na noite de terça-feira (27), na Rua Pitanga, por volta das 20h55. A vítima fatal foi identificada como José Camilo Neto de 65 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ele havia estacionado o carro dele, um VW Gol azul, na garagem e a suspeita é de que o freio de mão tenha ficado solto.

Quando descia para fechar o portão, o veículo desceu de ré e acabou sendo atropelado pelas costas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram acionadas. Após a retirada da vítima que tinha ficado debaixo do veículo, foram realizadas várias tentativas de reanimação por parte dos bombeiros. O óbito foi constatado pelo médico do SAMU.

Ainda conforme a PM, foi realizado contato com a Polícia Civil, onde se fez presente no local o investigador, o qual realizou o levantamento de informações e liberou o corpo para que o IML retirasse, sem a necessidade de perícia por parte da polícia científica.

