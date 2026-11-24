Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (24) após denúncia de agressão a familiar perto da Delegacia de Polícia Civil

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (24 de novembro) durante uma ocorrência policial na região da Rua Castro Alves, em Faxinal, no Paraná. De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, ele teria avançado contra policiais militares armado com uma faca.

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A mobilização começou após a Polícia Militar receber um chamado de que uma pessoa havia sido agredida por um familiar com um tijolo nas imediações da Delegacia de Polícia Civil. Ao chegarem ao local, os militares constataram que a vítima já havia sido levada ao Hospital Municipal, onde prestou depoimento à equipe, informou detalhes da agressão e passou características do suspeito.

No decorrer das buscas, os policiais foram informados de que o investigado teria entrado em uma casa na região da Rua Castro Alves, levando os moradores a deixarem o imóvel, e permanecia escondido sob uma cama.

Conforme o relato preliminar da Polícia Militar, no momento da abordagem, o suspeito saiu debaixo da cama com uma faca e partiu para cima da equipe. Diante da investida, houve disparo de arma de fogo por parte dos policiais, atingindo o homem, que não resistiu e morreu no local.

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Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram chamadas para realizar os procedimentos cabíveis, incluindo perícia e recolhimento do corpo, enquanto o caso segue em investigação.