Homem morre após grave acidente com moto na PR-650 no Vale do Ivaí

Um homem de 57 anos morreu e a esposa dele ficou ferida após um grave acidente na PR-650, na noite de quarta-feira (25), em São João do Ivaí. As vítimas estavam em uma motocicleta.

A vítima fatal identificada como Irinaldo Vicentin, conhecido como Neno, sofreu uma queda de moto, juntamente com sua esposa. Eles passavam por um trecho da pista que está em obras, quando ocorreu o acidente.

Irinaldo chegou a ser socorrido e encaminhado pelo Samu a um hospital de Ivaiporã, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu durante a madrugada. A esposa do condutor, não teve ferimentos graves.

O corpo será velado na Capela Mortuária de São João do Ivaí, com início previsto para às 14h30. Irinaldo é irmão do Gilberto do Mercado São José.

