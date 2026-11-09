Homem morre após confronto com a Polícia Militar em Ivaiporã

Suspeito tentou se esconder em uma área de mata no centro da cidade durante perseguição, mas acabou baleado ao reagir à abordagem

Um homem morreu após entrar em confronto armado com policiais militares na noite de domingo (8), na região central de Ivaiporã. O caso aconteceu por volta das 23h, nos arredores da Rua Francisco Jacob Goedert, e mobilizou diversas viaturas.

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De acordo com as informações da corporação, a situação teve início quando agentes prestavam apoio a uma patrulha de rotina pela cidade. Um suspeito desobedeceu às ordens da equipe e tentou escapar, dando início a uma perseguição pelas ruas do município.

Durante a fuga, o indivíduo correu em direção a uma região de mata fechada para tentar se esconder. Os policiais montaram um cerco e entraram no local para realizar as buscas. Ao ser localizado, o homem não se rendeu e atirou contra a equipe de buscas, provocando uma troca de tiros.

No revide, o suspeito foi baleado. Os policiais acionaram as equipes de socorro médico, mas o homem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local do confronto.

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A área foi imediatamente isolada para o trabalho dos peritos criminais e dos investigadores. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia não divulgou a identidade do suspeito ou os motivos iniciais que o levaram a fugir da abordagem. Nenhum policial ficou ferido na ação.