Homem morre após capotamento em estrada rural de Arapuã

Acidente aconteceu na estrada rural do distrito do Alto Lajeado, por volta das 15h15

Um capotamento na tarde deste sábado (8) vitimou fatalmente um homem, em Arapuã no centro norte do Paraná. O acidente aconteceu na estrada rural do distrito do Alto Lajeado, por volta das 15h15.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados, mas chegando ao local só puderam constatar o óbito.

De acordo com informações de populares, a vítima identificada como Leandro é moradora do Alto Lajeado, e estava sozinho no carro no momento do acidente.

Ele teria perdido o controle da direção, o carro saiu da estrada e capotou várias vezes.

O local foi isolado para perícia da Polícia Civil e posteriormente o corpo recolhido ao IML de Ivaiporã.

Outro acidente de trânsito em Arapuã

Mais cedo, por volta das 9 horas na estrada do Assentamento Oito de Abril a equipe do Corpo de Bombeiros atendeu um ciclista que se envolveu em acidente com uma caminhonete Hilux.

O ciclista de 40 anos teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital de Ivaiporã.

