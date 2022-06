Homem morre afogado durante pescaria em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

Instituto Médico Legal de Ivaiporã

Na noite de quinta-feira (2), a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi chamada ao município de Rio Branco do Ivaí, para atendimento a uma situação de afogamento.

Conforme o boletim de ocorrência, na cidade a guarnição fez contato com populares que se encontravam na rua próximo a um bar. Eles indicaram onde seria o local, mas disseram ser de difícil acesso e não souberam explicar exatamente como chegar até o rio.

Passado algum tempo chegou até a equipe um senhor que relatou que estava junto pescando quando seu colega pulou no rio e desapareceu.

Os policiais também foram informados que os próprios familiares por conta própria teriam encontrado o corpo e levado ao Hospital Municipal.

Diante dos fatos foi informado a Polícia Civil sobre o ocorrido e repassado dados da vítima para as medidas cabíveis. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

Ainda segundo o boletim, no hospital se encontrava médico de plantão e enfermeira que recusaram a passar seus dados de identificação a respeito do recebimento do corpo.