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ROSÁRIO DO IVAÍ

Homem leva soco no rosto após convidar mulher comprometida para dançar em show na região

Vítima, que apresentava sinais de embriaguez, levou um ponto na sobrancelha e chegou a ameaçar o agressor de morte no hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem leva soco no rosto após convidar mulher comprometida para dançar em show na região
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Um homem ficou ferido após ser agredido com um soco no rosto na madrugada deste sábado (31), durante o show de aniversário do município de Rosário do Ivaí, no Paraná. A confusão ocorreu por volta da 1 hora, na Rua São Paulo, após a vítima convidar uma mulher comprometida para dançar. O suposto namorado da jovem não gostou da abordagem e desferiu o golpe.

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A Polícia Militar foi acionada pelos próprios músicos da Banda Fruto Proibido, que interromperam a apresentação ao notar a briga e pediram a intervenção das equipes que faziam o patrulhamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem sangrando, já sob os cuidados de uma equipe de socorristas. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde precisou levar um ponto na região da sobrancelha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais visíveis de embriaguez e tumultuou o atendimento na unidade de saúde, desrespeitando o trabalho dos profissionais médicos e dos policiais. O homem chegou a ameaçar o agressor de morte, afirmando que o encontraria "custe o que custar", mas não soube identificá-lo, informando apenas que o suspeito usava camiseta laranja e tinha cavanhaque.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas na região com base nas características repassadas, mas não localizou o autor do soco. Após o atendimento médico, o homem foi liberado e orientado pelos policiais a não retornar à festa, devido ao seu estado de embriaguez e comportamento agressivo. A PM retomou o policiamento preventivo no evento, que seguiu normalmente com grande concentração de público.

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