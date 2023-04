Homem leva quatro facadas dentro de bar em São João do Ivaí

Da Redação

Os golpes de faca acertaram o abdome e as costas do homem

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na noite de sábado (15), em São João do Ivaí, no centro norte do Paraná. A situação aconteceu em um bar no Distrito de Santa Luzia do Alvorada.

De acordo com informações de populares, a vítima identificada como Cláudio Machado, conhecido por Machadinho foi ferida por quatro facadas.

Machadinho estava dentro do bar, quando o autor conhecido por Careca chegou ao local e o atacou com uma faca. As pessoas que estavam no bar interviram para evitar o pior. A vítima teve duas perfurações no abdome e duas nas costas.

A vítima foi socorrida pela ambulância da Saúde de São João do Ivaí e levada ao Hospital Municipal. Devido a gravidade dos ferimentos ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento pela região, mas o autor das facadas não foi localizado.

* Com informações Canal HP

