Homem leva “facãozada” na perna durante briga com mulher

A equipe policial foi acionada via COPOM para a Rua Projetada, em Jardim Alegre, para atendimento de uma situação de lesão corporal, onde um homem havia sido agredido com um facão. Ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (30).

No local, os policiais entraram em contato com pessoas que estavam nas proximidades do endereço citado. As testemunhas relataram que um casal estava discutindo no meio da rua. Em determinado momento, a mulher em posse de um facão, desferiu um golpe na perna de homem, causando uma lesão.

Ainda segundo as testemunhas, logo em seguida, ambos se evadiram do local tomando rumo ignorado. Os policiais realizaram diligências no intuito de localizar os envolvidos, porém, não encontraram ninguém.