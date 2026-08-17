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Homem leva facada no pescoço e é socorrido pela PM em Ivaiporã

Um homem levou uma facada no pescoço e foi socorrido pela Polícia Militar em Ivaiporã, na manhã de domingo (16). A ocorrência foi registrada na Avenida Paraná, na região central da cidade.

A vítima sofreu um corte profundo no pescoço e apresentou intenso sangramento. Diante da gravidade do ferimento, os policiais iniciaram os primeiros socorros para controlar a perda de sangue.

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A equipe utilizou técnicas de atendimento pré-hospitalar (APH) de combate durante o atendimento. Depois, encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

O suspeito não foi encontrado durante as buscas realizadas pela Polícia Militar. Conforme o registro, ele seria um jovem que vestia calça jeans e blusa preta e morava na região do Jardim Nova Porã.

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