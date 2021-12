Homem leva facada no peito na noite de Natal, em Ivaiporã

Da Redação

Um homem foi atendido pela equipe do SAMU 192 na noite de sábado (25), após levar uma facada no peito, em Ivaiporã. Ocorrência foi por volta das 22 horas.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), a equipe ROTAM foi acionada para comparecer na Rua Diva Proença, onde segundo os solicitantes havia uma briga em via pública.

No local a equipe constatou um homem caído na calçada com uma perfuração no lado esquerdo do peito. A vítima foi identificada e estava lucida, foi feito acionamento do SAMU para os devidos cuidados.

Quanto aos agressores foi relatado que estava ocorrendo uma confraternização natalina na praça próximo ao local da briga, quando houve um desentendimento e uma mulher segurou a vítima e outra pessoa desferiu um golpe de faca, ambas se evadindo na sequência. A ROTAM fez buscas, mas os autores não foram encontrados