Homem leva facada no ombro de amigo e diz que não foi intencional

Na madrugada desta quinta-feira (7) a Polícia Militar foi acionada para o Hospital Municipal de São João do Ivaí em uma situação de lesão corporal.

Ao chegar no local os policiais encontraram o homem ainda na maca com ferimento no ombro esquerdo.

Após se identificar, e ser questionado pela PM qual teria sido o motivo do ferimento, ele relatou que estava bebendo com seus amigos quando foi acertado sem intenção por um de seus amigos.

A equipe indagou mais uma vez o paciente, que novamente disse que não foi intencional e que não deseja representar contra o autor dos fatos.

Ele também não quis identificar o autor da facada.

