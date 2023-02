Homem leva facada no braço durante briga em bar de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem foi vítima de uma facada em um bar de Ivaiporã na noite de domingo (06-02). Ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h),

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para comparecer a UPA 24h, por volta das 21h15, onde conversou com a vítima.

- LEIA MAIS: Policial militar fica em estado grave após acidente de moto no PR

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o registro, o homem relatou que estava no bar ingerindo bebida alcoólica com amigos quando ocorreu uma briga no local.

Durante a confusão ele levou uma facada no braço esquerdo. A vítima não deu mais detalhes e não soube repassar as características do autor.

A Polícia Civil deve investigar o caso, que foi registrado pela PM como lesão corporal.

Siga o TNOnline no Google News