Homem leva facada nas costas na madrugada, em Jardim Alegre

Deu entrada no Hospital Municipal de Jardim Alegre na madrugada deste sábado (18) um homem vítima de facada. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 2 horas.

No hospital os policiais em contato com a vítima, ele passou a relatar que estava andando pela Rua Pitanga (Proximidades do clube Fim de Semana Show), quando foi surpreendido por um indivíduo que lhe desferiu uma facada pelas costas, causando-lhe um ferimento profundo. Após a agressão, o autor se evadiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima se deslocou sozinho a pé até ao hospital municipal em busca de socorro médico. Questionado a respeito de características do autor, assim como uma possível motivação do fato, ele não soube precisar informações.

Diante da situação a vítima foi orientada e confeccionado o BOU que será encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.