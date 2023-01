Homem joga gasolina na casa e ameaça atear fogo com a família dentro

Da Redação

Imagem ilustrativa

A equipe de serviço da PM foi acionada via Copom, para deslocar até uma residência na estrada principal do Distrito de Porto Espanhol, em Rio Branco do Ivaí, para averiguar uma situação de violência doméstica, onde um homem estaria ameaçando sua família devido a uma briga familiar. Inclusive, o autor teria espalhado gasolina na casa e ameaçado atear fogo com a família dentro.

O caso foi na noite de quinta-feira (20), por volta as 23 horas. No local, os policiais militares sentiram o forte odor de gasolina fora e dentro da casa.

Eles então conversaram com a solicitante, que confirmou as agressões e as ameaças feitas pelo amásio de incendiar a casa. Ela disse ainda, que com a chegada da equipe policial o autor fugiu em uma motocicleta.

Num primeiro momento o suspeito não foi localizado, e quando equipe estava se deslocando ao destacamento, recebeu nova ligação relatando que o autor voltou a aterrorizar os familiares.

Novamente com a chegada da equipe policial o homem se evadiu, desta vez a pé para o meio de um matagal.

Não sendo possível localizar o autor, a equipe orientou a vítima e confeccionou o BOU que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

