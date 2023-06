Homem joga garrafa de cerveja na viatura da PM e é preso em Faxinal

Um homem foi preso no início da noite deste domingo (18), em Faxinal, no Vale do Ivaí, após desacatar policiais militares. Por volta das 18h45, o suspeito teria jogado uma garrada de cerveja em uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades realizavam um patrulhamento pela Rua Pastor Luiz Santiago, quando se depararam com um homem em frente a uma residência. Sem motivos aparentes, ele arremessou uma garrafa de cerveja na viatura.

Os policiais pararam o carro e deram voz de abordagem para o suspeito, que não acatou. Dessa forma, foi dada voz de prisão por desobediência, mas novamente o homem resistiu e foi necessário uso de força para contê-lo e algemá-lo. Conforme as autoridades, ele estava "bastante alterado".

Ele foi encaminhado para o Hospital Juarez Barreto de Macedo para realizar exame de lesões corporais e, em seguida, levado ao destacamento da Polícia Militar para confecção do boletim de ocorrência.





*Com informações Blog do Berimbau.

