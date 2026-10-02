Homem investigado por furtar secretaria paroquial em Marumbi é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu nesta sexta-feira (2) um mandado de prisão preventiva contra um homem indiciado por furtos qualificados cometidos em Marumbi. O investigado é apontado como autor de crimes praticados na secretaria paroquial do município e em uma farmácia localizada na região central da cidade. A medida cautelar foi requerida pela Polícia Civil no decorrer das investigações e acolhida pelo Poder Judiciário.

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A prisão pôde ser realizada mesmo durante o período de restrição previsto pelo Código Eleitoral, que limita detenções nos cinco dias anteriores e nas 48 horas posteriores ao pleito. Após consulta oficial à Justiça Eleitoral, os agentes constataram que o homem está com o título eleitoral cancelado, situação que afasta a garantia legal concedida aos eleitores regulares. O preso passou pelos trâmites operacionais de praxe e foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.