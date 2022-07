Homem investe contra equipe policial e leva tiro na região das nádegas

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um morador de Rio Branco do Ivaí acabou atingido com um tiro na região das nádegas, após investir agressivamente contra a equipe policial. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. O caso foi registrado no sábado (23)

Conforme consta no boletim da Polícia Militar (PM), a equipe de plantão foi acionada para a Av. Antonio Wosiack, onde um homem estaria transtornado e agredindo os familiares.

A equipe de plantão foi para o local, mas ele fugiu ao avistar a viatura entrando em uma mata. Ele teria ameaçado os familiares e dito que retornaria para atear fogo nas casas. Também foi relatado aos policiais que o autor poderia estar armado com uma faca.

Após identificar as pessoas que foram agredidas e que estava com escoriações pelo corpo, a equipe fez patrulhamento nas imediações, mas devido a escuridão no local, não localizou o autor.

Quando os policiais estavam deslocando para o destacamento, foi repassado pela central de operações Copom que o agrssor retornou a casa e estaria novamente agredindo seus familiares.

A viatura retornou ao local e novamente o autor saiu correndo por se tratar de estrada rural rodeado por matas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, enquanto equipe conversava com familiares saiu um veículo do local. O autor dos fatos, acreditando que podia se tratar da viatura policial saindo, surgiu de uma mata próximo onde familiares e equipe policial se encontravam.

Em determinado momento o indivíduo investiu contra a equipe e mesmo verbalizado que se afastasse não foi obedecido colocando a integridade física dos policiais ou até mesmo o arrebatamento da arma de fogo de um dos policiais que se encontrava mais próximo, somado a confusão generalizada, foi feita a utilização de arma de fogo. Sendo que o autor acabou atingido com disparo efetuado na região lateral das nádegas.

Após contido foi feito contato com Hospital Municipal de Rio Branco do Ivaí que de pronto enviou ambulância. Após socorrido ele foi atendido pelo médico de plantão que fez toda procedimento e transferiu o autor ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

