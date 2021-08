Da Redação

Homem invade reunião de amigos, agarra mulher e foge

Na madrugada deste domingo (1º), de acordo com o boletim da Polícia Militar, um homem invadiu uma reunião entre amigos e tentou agarrar uma mulher no Conjunto Residencial Guadalajara, em Jandaia do Sul.

O solicitante disse à PM que estava com alguns amigos no interior de sua residência, quando um homem que não havia sido convidado e aparentemente sob efeito de entorpecente, entrou no local e tentou agarrar uma mulher, sendo contido pelas pessoas que estavam na casa.

Logo depois, conforme o solicitante, ele entrou em luta corporal com o autor, que pegou um pedaço de madeira e quebrou o para-brisas dianteiro do veículo GM/S10, além de o agredir com socos e pontapés.

Uma outra pessoa tentou apartar a briga, mas acabou levando uma pedrada na cabeça. Ainda de acordo com as vítimas, o invasor ainda teria roubado um aparelho celular e fugiu sentido Bairro Jardim Esmeralda, onde mora.

Diante dos fatos, conforme a PM, foi solicitado apoio da Defesa Civil do Município, que compareceu ao local e encaminhou uma das vítimas até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. A equipe policial foi até o bairro Jardim Esmeralda, onde o vigilante noturno informou que presenciou o autor pular para o interior de um quintal. Porém, após buscas nas proximidades, ele não foi localizado.