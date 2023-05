Homem invade residência em Ivaiporã, se recusa a sair e acaba preso

Da Redação

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (8) em Ivaiporã, por volta das 00h50, por desobediência.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela vítima para a Av. Brasil em atendimento de uma invasão de domicílio.

Chegando ao local, os agentes encontram o homem já dentro da garagem da residência da vítima.

Os policiais pediram para que ele se retirasse do local, no entanto, não acatou a ordem que lhe foi emanada. Diante da situação foi dada voz de prisão pelo crime de desobediência.

Quando o homem era algemado, ele passou a resistir passivamente, não colaborando com a equipe policial. A vítima alegou que tem relacionamento com o autor, mas que não autorizou a entrada dele em sua residência.

Diante da situação ambas as partes foram encaminhadas a 6ª CIPM para lavratura do termo circunstanciado.

