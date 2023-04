Homem invade residência e agride adolescente de 13 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada

Um adolescente de 13 anos foi agredido em casa por um desconhecido que invadiu a residência na tarde deste domingo, 02, em Mauá da Serra, na região do Vale do Ivaí, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Árbitro é ameaçado de morte e aciona a PM, em Apucarana

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima de 13 anos de idade, relatou aos policiais que estava sozinho em casa, quando um homem entrou na residência arrombando a janela da cozinha, perguntou pelo seu pai e o enforcou chegando a desmaiá-lo e em seguida, fugiu do local.

continua após publicidade .

O adolescente contou que o invasor estava com uma máscara e vestes escuras. A polícia entrou em contato com o pai da vítima, que estava trabalhando e foi até o local para cuidar do filho. O fato causou pequeno hematoma no pescoço da vítima e não foi necessário atendimento médico.

A equipe da PM realizou rondas na região, mas o invasor não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News