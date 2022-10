Homem invade, quebra móveis da casa e agride familiares, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da manhã de domingo (9) por volta das 6 horas, para atendimento à situação de violência doméstica e lesão corporal na Rua Arnoldo Schmidt, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

No local, a solicitante, disse aos policiais que estava em sua residência, com familiares, quando o filho invadiu o quintal, arrombou a porta da residência, quebrou móveis e pertences, agrediu algumas pessoas no local, ele ainda teria tentado dar uma facada na solicitante.

-LEIA MAIS: Vítimas de violência doméstica terão curso de defesa pessoal

continua após publicidade .

Após agressões e danos na residência, tomou rumo ignorado. De posse das informações a PM realizou o patrulhamento, porém sem êxito.

Foi confeccionado B.O.U a fim de serem tomadas as medidas cabíveis pela polícia judiciária.

continua após publicidade .

Ladrão furta R$ 400 de comércio em Lunardelli

Ainda na manhã de domingo, uma comerciante chamou a PM à Rua Paulo Ponvequi, onde informou o furto em seu estabelecimento comercial.

continua após publicidade .

A vítima relatou que ao chegar no comércio constatou que a entrada foi forçada e que do seu interior foram furtados R$ 400,00 em dinheiro.

Siga o TNOnline no Google News