Homem invade pastelaria, agride mulher e ameaça cliente em Jandaia do Sul

Uma mulher de 27 anos foi agredida com um tapa no rosto na noite desta quarta-feira (10) dentro de um estabelecimento comercial localizado no centro de Jandaia do Sul (PR). O autor do ataque fugiu logo após a confusão e ainda não foi localizado.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h30 para atender a ocorrência, registrada na Avenida Anunciato Sonni. De acordo com o relato do homem de 35 anos que acionou a polícia, o agressor entrou no local e, sem motivos esclarecidos, golpeou o rosto de sua amiga.

Ao tentar intervir para defender a mulher, o acompanhante relatou que também passou a ser ameaçado pelo invasor. Após as agressões e ameaças, o homem fugiu do local em uma caminhonete Ford Ranger preta, tomando rumo desconhecido.

A equipe policial fez o registro da ocorrência e orientou as vítimas sobre os procedimentos legais que podem ser tomados para que o autor responda pelos atos. Ninguém foi preso até o momento.