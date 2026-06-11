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Homem invade pastelaria, agride mulher e ameaça cliente em Jandaia do Sul

Acompanhante da vítima tentou intervir e acabou ameaçado; agressor fugiu do local dirigindo uma caminhonete preta

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:42:42 Editado em 11.06.2026, 08:42:38
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Homem invade pastelaria, agride mulher e ameaça cliente em Jandaia do Sul
Autor Violência aconteceu em uma pastelaria em Jandaia do Sul - Foto: Pixabay

Uma mulher de 27 anos foi agredida com um tapa no rosto na noite desta quarta-feira (10) dentro de um estabelecimento comercial localizado no centro de Jandaia do Sul (PR). O autor do ataque fugiu logo após a confusão e ainda não foi localizado.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h30 para atender a ocorrência, registrada na Avenida Anunciato Sonni. De acordo com o relato do homem de 35 anos que acionou a polícia, o agressor entrou no local e, sem motivos esclarecidos, golpeou o rosto de sua amiga.

Ao tentar intervir para defender a mulher, o acompanhante relatou que também passou a ser ameaçado pelo invasor. Após as agressões e ameaças, o homem fugiu do local em uma caminhonete Ford Ranger preta, tomando rumo desconhecido.

A equipe policial fez o registro da ocorrência e orientou as vítimas sobre os procedimentos legais que podem ser tomados para que o autor responda pelos atos. Ninguém foi preso até o momento.

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AGRESSÃO jandaia do sul POLICIA MILITAR registro de ocorrência segurança pública Violência contra a mulher
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