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VIOLÊNCIA

Homem invade comércio e agride idoso no centro de Jandaia do Sul

Vítima precisou usar uma banqueta de madeira para se defender dos socos; confusão só terminou com a intervenção de testemunhas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem invade comércio e agride idoso no centro de Jandaia do Sul
Autor Confusão aconteceu no centro de Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

Um comerciante de 62 anos foi agredido dentro de seu próprio estabelecimento na tarde de quinta-feira (13), na Rua Thimoteo Pagliarini, na região central de Jandaia do Sul. O agressor, um rapaz de 28 anos, entrou no local e começou a desferir socos contra o idoso sem qualquer motivo aparente.

-LEIA MAIS: Homem é preso após ameaçar mulher e atacar PMs na Praça Rui Barbosa

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, o ataque começou com um soco no rosto da vítima. Em seguida, o invasor foi para trás do balcão da loja para continuar com as agressões. Para conseguir se proteger e afastar o rapaz, o proprietário do comércio utilizou uma banqueta de madeira.

A violência só parou porque pessoas que estavam por perto perceberam a situação e intervieram para separar os dois. Logo após a confusão, o autor das agressões fugiu do local caminhando em direção ao hospital regional da cidade.

Além da violência física contra o comerciante, a invasão resultou em diversos objetos da loja quebrados. A Polícia Militar foi acionada, registrou o caso e orientou a vítima sobre as medidas legais que podem ser tomadas contra o agressor. A polícia realizou buscas, mas não informou se o rapaz foi localizado.

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