Homem invade comércio e agride idoso no centro de Jandaia do Sul

Vítima precisou usar uma banqueta de madeira para se defender dos socos; confusão só terminou com a intervenção de testemunhas

Um comerciante de 62 anos foi agredido dentro de seu próprio estabelecimento na tarde de quinta-feira (13), na Rua Thimoteo Pagliarini, na região central de Jandaia do Sul. O agressor, um rapaz de 28 anos, entrou no local e começou a desferir socos contra o idoso sem qualquer motivo aparente.

-LEIA MAIS: Homem é preso após ameaçar mulher e atacar PMs na Praça Rui Barbosa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, o ataque começou com um soco no rosto da vítima. Em seguida, o invasor foi para trás do balcão da loja para continuar com as agressões. Para conseguir se proteger e afastar o rapaz, o proprietário do comércio utilizou uma banqueta de madeira.

A violência só parou porque pessoas que estavam por perto perceberam a situação e intervieram para separar os dois. Logo após a confusão, o autor das agressões fugiu do local caminhando em direção ao hospital regional da cidade.

Além da violência física contra o comerciante, a invasão resultou em diversos objetos da loja quebrados. A Polícia Militar foi acionada, registrou o caso e orientou a vítima sobre as medidas legais que podem ser tomadas contra o agressor. A polícia realizou buscas, mas não informou se o rapaz foi localizado.