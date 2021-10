Homem invade casa rouba e espanca vítima a pauladas

Da Redação

Um morador do Conjunto José Pachulski em Jardim Alegre foi vítima roubo e espancamento na manhã de quarta-feira (20). Ele denunciou o assalto no DPM da cidade.

A vítima relatou aos policiais que por volta das 10 horas foi surpreendido por um homem desconhecido que entrou na residência dele, aproveitando que o portão estava aberto.

O indivíduo pegou um pedaço de caibro que estava no chão e passou a agredi-lo com pauladas na cabeça, causando um ferimento profundo que necessitou cinco pontos após atendimento médico.

Disse ainda, que quando caiu ao chão, subtraiu do bolso dele, uma bolsa de moedas com valor aproximado de R$ 200,00, não sabendo precisar a quantia exata, o agressor em seguida do local.

Mais tarde, os policiais em patrulhamento em patrulhamento pelas imediações do roubo foi parada pela vítima, que entregou para equipe uma mochila contendo 4 discos de serra Makita e uma garrafa de café branca.

Segundo a vítima, o autor do roubo deixou em sua casa quando praticou o crime. Diante dos fatos, foi realizado a apreensão dos objetos e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providencias cabíveis, sendo a vítima orientada e liberada no local.