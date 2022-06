Homem invade casa e morador desfere “facãozadas” contra o invasor

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi encaminhado ao hospital na noite de terça-feira (28) com diversos ferimentos na cabeça por golpes de facão. A ocorrência foi na cidade de Cruzmaltina, o autor das “facãozadas” relatou que o homem teria invadido sua casa.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), J.C.O relatou que chegou em sua casa e se deparou com um homem dentro da residência. Quando o invasor percebeu, pegou um litro de pinga e jogou na direção dele, que ocasionou uma lesão no antebraço esquerdo. Já em via pública o invasor continuou a agressão com um cabo de vassoura.

Então o proprietário da residência invadida, pegou um facão e deu vários golpes na cabeça do invasor, que se evadiu do local andando e procurou atendimento médico no Hospital Municipal de Cruzmaltina.

Devido ao seu estado foi encaminhado ao Instituto de Saúde Bom Jesus na cidade de Ivaiporã com diversas lesões na cabeça. Após a situação, J.C.O se deslocou até Guarda Municipal de Cruzmaltina onde relatou os fatos.

Sendo então realizada a prisão, o autor foi encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal para a confecção de laudo de lesões corporais, e posteriormente para a 53º DRP de Faxinal para as providências cabíveis.

