Homem invade casa de ex-namorada e briga com o filho dela em Jandaia

Uma mulher teve a casa invadida pelo ex-namorado na noite deste domingo (7), na área central de Jandaia do Sul. O invasor acabou entrando em confronto físico com o filho da moradora antes de fugir do local.

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Segundo os relatos repassados à Polícia Militar (PM), a mulher e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio, mas já estavam separados há seis meses. A vítima contou que a intimidação começou horas antes da invasão, quando percebeu que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro em via pública.

Mais tarde, por volta das 23h, o homem foi até o endereço da vítima e pulou o muro da residência. Ao flagrar a invasão, o filho da mulher interveio para proteger a mãe e acabou entrando em luta corporal com o suspeito.

Após a briga, o invasor saiu do local antes da chegada da equipe policial. A moradora foi orientada pelas autoridades e confirmou que solicitará uma medida protetiva de urgência para impedir que o ex-namorado volte a se aproximar dela ou de sua família. A polícia realizou buscas, mas o paradeiro do homem não foi informado.

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