Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VALE DO IVAÍ

Homem invade casa de ex-namorada e briga com o filho dela em Jandaia

Caso ocorreu no Centro de Jandaia do Sul; vítima pedirá medida protetiva na Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 08:34:31 Editado em 08.06.2026, 08:34:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem invade casa de ex-namorada e briga com o filho dela em Jandaia
Autor Confusão aconteceu em Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

Uma mulher teve a casa invadida pelo ex-namorado na noite deste domingo (7), na área central de Jandaia do Sul. O invasor acabou entrando em confronto físico com o filho da moradora antes de fugir do local.

-LEIA MAIS: Briga em sorveteria termina com mulher ferida por barra de ferro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo os relatos repassados à Polícia Militar (PM), a mulher e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio, mas já estavam separados há seis meses. A vítima contou que a intimidação começou horas antes da invasão, quando percebeu que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro em via pública.

Mais tarde, por volta das 23h, o homem foi até o endereço da vítima e pulou o muro da residência. Ao flagrar a invasão, o filho da mulher interveio para proteger a mãe e acabou entrando em luta corporal com o suspeito.

Após a briga, o invasor saiu do local antes da chegada da equipe policial. A moradora foi orientada pelas autoridades e confirmou que solicitará uma medida protetiva de urgência para impedir que o ex-namorado volte a se aproximar dela ou de sua família. A polícia realizou buscas, mas o paradeiro do homem não foi informado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
conflito familiar invasão domiciliar MEDIDA PROTETIVA relacionamento abusivo segurança pública Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV