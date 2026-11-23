Uma mulher de 37 anos levou um susto na noite de domingo (22) ao encontrar o ex-marido dentro do banheiro de sua casa, na região central de Bom Sucesso (PR). O homem, de 36 anos, entrou no imóvel sem autorização, descumprindo uma medida protetiva de urgência expedida pela Justiça que o proíbe de se aproximar dela.

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De acordo com a Polícia Militar, ao ser descoberto pela moradora, o invasor reagiu de forma violenta. Ele começou a xingar a vítima e proferiu ameaças em tom de intimidação. Durante a discussão, o suspeito afirmou que já havia sido o responsável por fazê-la perder um emprego e garantiu que, agora, daria um jeito de fazer com que ela perdesse o seu registro profissional de enfermagem.

Logo após as ofensas e antes mesmo que a mulher pudesse pedir ajuda, o homem fugiu do local. A equipe policial foi acionada e, com as características físicas e informações sobre as roupas do agressor, fez buscas por diversas ruas do bairro, mas o suspeito não foi localizado.

Os policiais orientaram a vítima sobre os próximos passos, alertando sobre a importância de comunicar o descumprimento da ordem judicial ao juiz responsável pelo caso e de formalizar a denúncia na delegacia de Polícia Civil. Ela também foi instruída a ligar imediatamente para o telefone de emergência caso o ex-companheiro tente se aproximar novamente.