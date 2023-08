Homem invade casa da ex-mulher, passa mal e acaba no hospital

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na madrugada deste sábado (12), por volta das 00h50, um homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Jardim Alegre, depois de invadir a casa da ex-mulher e passar mal.

continua após publicidade

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada para o Conjunto Habitacional José Pachulski em atendimento a uma situação de descumprimento de medida protetiva.

- LEIA MAIS: Tio é suspeito de abusar de sobrinho portador de deficiência

continua após publicidade

No local, os policiais encontraram o autor no quarto, caído próximo a cama, com sinais vitais presentes, porém, não respondia a nenhum tipo de estímulo.

A solicitante relatou aos policiais, que seu ex-marido chegou da rua extremamente embriagado, pulou o muro e foi para dentro da casa. Tendo início a uma discussão, ele passou mal e caiu no chão do lado da cama.

A ambulância do Hospital Municipal de Jardim Alegre compareceu à residência e encaminhou o autor para atendimento médico. No hospital o médico informou a necessidade de o paciente ficar sob observação.

Diante dos fatos, os envolvidos foram qualificados e liberados no local, e posteriormente confeccionado o B.O.U e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News