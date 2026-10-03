Homem invade casa da ex-companheira de madrugada e furta celular em São Pedro do Ivaí

Uma mulher procurou o destacamento da Polícia Militar de São Pedro do Ivaí (PR) para denunciar o próprio ex-companheiro. Ela relatou que teve sua residência invadida pelo homem, momento em que o mesmo levou o seu celular, na madrugada desta sexta-feira (2). O caso foi registrado na região central da cidade.

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Segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima percebeu a falta do telefone, mas não soube detalhar aos policiais a marca ou o modelo do aparelho furtado.

Após receber a denúncia, a equipe policial realizou patrulhamentos nas ruas próximas na tentativa de localizar o suspeito, porém, ele não foi encontrado. A mulher recebeu todas as orientações necessárias sobre os próximos passos legais para dar andamento ao caso.