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CRIME

Homem invade casa da ex-companheira de madrugada e furta celular em São Pedro do Ivaí

Crime aconteceu no centro de São Pedro do Ivaí nesta sexta-feira (02)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem invade casa da ex-companheira de madrugada e furta celular em São Pedro do Ivaí
Autor Ex-companheiro é suspeito do furto - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma mulher procurou o destacamento da Polícia Militar de São Pedro do Ivaí (PR) para denunciar o próprio ex-companheiro. Ela relatou que teve sua residência invadida pelo homem, momento em que o mesmo levou o seu celular, na madrugada desta sexta-feira (2). O caso foi registrado na região central da cidade.

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Segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima percebeu a falta do telefone, mas não soube detalhar aos policiais a marca ou o modelo do aparelho furtado.

Após receber a denúncia, a equipe policial realizou patrulhamentos nas ruas próximas na tentativa de localizar o suspeito, porém, ele não foi encontrado. A mulher recebeu todas as orientações necessárias sobre os próximos passos legais para dar andamento ao caso.

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denuncia Direitos da Mulher Furto invasão de domicílio POLICIA MILITAR São Pedro do Ivai
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