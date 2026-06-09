Homem invade casa da ex, briga com filho dela e acaba ferido em Lunardelli
Confusão ocorreu durante a madrugada. Suspeito sofreu ferimentos após cair durante a briga e foi atendido no hospital
Um homem invadiu a casa da ex-companheira e brigou com o filho dela na madrugada desta terça-feira (9), em Lunardelli e acabou ferido. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 0h50.
Segundo a PM, a moradora relatou dormia quando ouviu uma janela ser aberta. Ela reconheceu a voz do ex-convivente dentro da residência. Ao perceber a situação, o filho da mulher tentou retirar o homem do imóvel.
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Os dois entraram em luta corporal e trocaram agressões. Durante a confusão, o ex-convivente caiu e bateu o rosto em uma mureta, sofrendo ferimentos.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem teria sacado um canivete e corrido atrás do jovem, mas não o alcançou. Quando tentava deixar o local de motocicleta, foi abordado pelos policiais.
O suspeito recebeu atendimento no Hospital Municipal de Lunardelli e foi liberado. O rapaz não foi localizado pela equipe policial.
A moradora informou que não deseja representar, neste momento, pelo crime de violação de domicílio. Ela foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para eventual representação criminal.
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