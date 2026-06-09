Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
INVASÃO DE DOMICÍLIO

Homem invade casa da ex, briga com filho dela e acaba ferido em Lunardelli

Confusão ocorreu durante a madrugada. Suspeito sofreu ferimentos após cair durante a briga e foi atendido no hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 08:45:11 Editado em 09.06.2026, 08:45:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem invade casa da ex, briga com filho dela e acaba ferido em Lunardelli
Autor Suspeito sofreu ferimentos após cair durante a briga - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem invadiu a casa da ex-companheira e brigou com o filho dela na madrugada desta terça-feira (9), em Lunardelli e acabou ferido. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 0h50.

Segundo a PM, a moradora relatou dormia quando ouviu uma janela ser aberta. Ela reconheceu a voz do ex-convivente dentro da residência. Ao perceber a situação, o filho da mulher tentou retirar o homem do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)

Os dois entraram em luta corporal e trocaram agressões. Durante a confusão, o ex-convivente caiu e bateu o rosto em uma mureta, sofrendo ferimentos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem teria sacado um canivete e corrido atrás do jovem, mas não o alcançou. Quando tentava deixar o local de motocicleta, foi abordado pelos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito recebeu atendimento no Hospital Municipal de Lunardelli e foi liberado. O rapaz não foi localizado pela equipe policial.

A moradora informou que não deseja representar, neste momento, pelo crime de violação de domicílio. Ela foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para eventual representação criminal.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Lunardelli luta corporal POLICIA MILITAR Violação de domicilio violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV