Homem invade bar em Ivaiporã anuncia assalto e é contido por clientes

A Polícia Militar (PM) procura por um homem que tentou assaltar um bar na noite de quinta-feira (20), na Rua Manoel da Nóbrega, Jardim Belo Horizonte, em Ivaiporã.

continua após publicidade

A PM foi acionada por volta das 21 horas. No local, segundo o solicitante, um homem trajando moletom vermelho, calça jeans branca, e toca preta no rosto, teria entrado no bar nas e dado voz de assalto; No entanto, acabou contido por clientes, mas acabou escapando e fugiu em direção ao lago do Parque Jardim Botânico.

- LEIA MAIS: Dois morrem em colisão frontal entre motocicletas na PR-491

continua após publicidade

Diante das características repassadas pelo solicitante, a equipe de serviço realizou buscas pela região, mas sem êxito em localizar o suspeito até o momento.

Furto na Travessa Alvorada (Outra Ocorrência)

Por volta das 22 horas, a guarnição foi acionada em atendimento a uma ocorrência de furto a residência na travessa Alvorada.

No local a solicitante, relatou que encontrou a porta da frente da casa arrombada e teria dado falta de dois aparelhos celulares.

continua após publicidade

Disse ainda que teria recebido informações que pelo menos duas pessoas teriam cometido o furto e teriam se evadido em uma bicicleta tomando rumo ignorado.

Após orientar a vítima, os policiais realizaram patrulhamento nas imediações, porém, sem êxito em localizar os suspeitos.

Siga o TNOnline no Google News