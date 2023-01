Homem inicia incêndio no próprio carro e fica ferido em Cambira; vídeo

Da Redação

Um homem ficou ferido no começo da noite desta sexta-feira (13) após o carro em que ele estava pegar fogo. A ocorrência foi registrada na Avenida Brasil, em Cambira, no norte do Paraná.

Uma ambulância do município foi chamada e atendeu a vítima, de aproximadamente 50 anos, que foi encaminhada com queimaduras ao Pronto Socorro, onde recebe os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar a transferência do paciente ao Hospital da Providência de Apucarana. A princípio, os ferimentos são moderados. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado e controlou o incêndio no carro, um Ford Escort.

A Polícia Militar também foi ao local. Segundo o Sargento Vecchi, a própria vítima foi quem provocou o incêndio. "Após conversas com populares, fomos informados que seria um cidadão que saiu ontem do hospital regional. Ele está com problemas de alcoolismo e, segundo testemunhas, ele jogou gasolina no veículo", informou o policial.

Assista o vídeo do momento em que o veículo estava pegando fogo:

null - Vídeo por: Reprodução

