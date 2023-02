Homem incita briga, xinga policiais da ROTAM e é detido, na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na madrugada deste sábado (25), por volta das 0h15, a equipe ROTAM se encontrava em apoio a ocorrência de vias de fato na Rua Projetada A, em de Jardim Alegre, momento em que um homem passou a incitar terceiros chamando para briga.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ele foi advertido diversas vezes pela equipe policial e solicitado que se retirasse do local, porém se recusou a sair e passou a proferir xingamentos contra a equipe da ROTAM.

- LEIA MAIS: Homem morto na chacina em Sinop é velado em São João do Ivaí

continua após publicidade .

“vai tomar …, prende esses vagabundos ai”, “esses policiais tem tudo que tomar … também”, sendo então dada voz de abordagem ele não atendeu. Sendo então dada voz de prisão pelo crime de desacato.

O homem teria resistido com chutes e socos, tentando a todo momento se desenvencilhar dos policiais com empurrões e se recusando a colocar os braços para trás para que fosse realizado o algemamento, o que acarretou escoriações leves nos pulsos, costas, testa e tornozelo do detido.

Ainda segundo a PM, foi oferecido atendimento médico ao autor, que recusou. Equipe lavrou o termo circunstanciado bem como o auto de resistência à prisão, sendo liberado posteriormente.

Siga o TNOnline no Google News