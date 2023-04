Homem gasta R$ 150 em panificadora e tenta dar 'calote'

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, norte do Paraná, foi acionada após uma possível briga ter sido registrada em uma panificadora localizada na Avenida Souza Naves. O cliente gastou R$ 150 no estabelecimento e, na hora de pagar, tentou dar um "calote".

De acordo com relato do proprietário da padaria, o cliente teria consumido 15 cervejas long neck e uma porção de calabresa, totalizando um valor de R$ 150. Na hora de pagar, no entanto, o homem começou alegar que não se recordava das senhas dos cartões bancários.

Ainda conforme relato, o dono da panificadora pediu que o pagamento fosse realizado via PIX. Mas a confusão não teve fim, porque o cliente entrava no aplicativo do banco e não demonstrava vontade de realizar o pagamento.

O comerciante, então, pediu para o cliente ligar para alguém que o ajudasse a resolver a situação, mas o autor pegou o telefone e disse que não estavam atendendo as ligações. Nesse momento, a PM de Ivaiporã foi acionada.

Na presença da equipe policial, o suspeito abriu o aplicativo bancário, porém as autoridades também perceberam que ele não demonstrava interesse em efetuar o pagamento. O proprietário da panificadora até mesmo pediu alguma outra forma de garantia até que fosse efetuado o pagamento, porém o autor também se negou.

Diante dos fatos e do interesse de representação da vítima, as partes foram encaminhadas até a 6ª CIM para confecção de um boletim de ocorrência e, posteriormente, até a 54ª DRP para providências cabíveis.





Possível briga?

Quando os policiais militares chegaram a panificadora, encontraram o autor com um ferimento no rosto, onde o mesmo relatou que havia sido agredido por um outro homem que estava com ele no local, porém, já havia se evadido tomando rumo ignorado.

