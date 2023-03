Homem furta quase R$ 650 em ovos de Páscoa em Jandaia do Sul

Da Redação

Cada unidade está sendo vendida por R$ 89,90, totalizando um prejuízo de R$ 629,30

Um homem foi pego em flagrante tentando furtar quase R$ 650 em ovos de Páscoa de um supermercado de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (08). A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência que aconteceu na Avenida Marechal Candido Rondon.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito andava pelo estabelecimento empurrando um carrinho de compras com vários produtos dentro, na intenção de despistar os funcionários. Enquanto isso, ele teria colocado dentro de uma mochila preta diversos ovos da marca Ferrero Rocher.

O homem conseguiu colocar dentro da bolsa sete produtos, antes de ser notado. Cada unidade está sendo vendida por R$ 89,90, totalizando um prejuízo de R$ 629,30. No entanto, ao perceberem a tentativa de furto, os responsáveis do supermercado detiveram o suspeito até a chegada da PM. Um segurança do estabelecimento ficou ferido em um dos braços, depois que o criminoso reagiu.

A vítima da agressão e o ladrão foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O suspeito foi reconhecido de outras ocorrências e, ao checarem o sistema, foi verificado que o homem já possui diversas passagens por furto.

