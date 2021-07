Da Redação

Ilustração

Um homem se entregou à Polícia Militar de Godoy Moreira, no sábado (24), após furtar R$ 606,00 em dinheiro e um cheque no valor R$ 70,00, em uma madeireira na noite do dia anterior, no município de Godoy Moreira.

Ele acionou a equipe policial, via COPOM. No local, o homem revelou aos policiais que o dinheiro foi usado para compra de entorpecentes. Diante dos fatos ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, de São João do Ivaí.