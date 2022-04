Homem furta janelas de casa em Ivaiporã e acaba preso

Da Redação

Um homem foi preso na terça-feira (16) em flagrante, após furtar uma residência desabitada na Rua Diva Proença no centro de Ivaiporã. Ele estava furtando duas janelas com esquadrias metálicas.

No início da manhã, a equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para deslocar ao endereço, onde foi informado que um homem havia acabado de furtar uma residência. Nas proximidades a cerca de 200 metros foi localizado o suspeito. Outro homem que o havia seguido, informou aos policiais que era o autor do furto.

Feito contato com o proprietário do imóvel, ele relatou que a vizinha ligou informando que havia alguém furtando seu imóvel residencial. Ele então foi ao local e se deparou com um rapaz saindo do interior com duas janelas de esquadria de alumínio. Ao perceber que estava sendo observado, o autor se evadiu do local deixando as janelas na rua lateral da residência. O proprietário teve ajuda de outro homem que seguiu o autor.

O imóvel está desabitado e sem pertences, também foi constatado que três janelas haviam sido abertas. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido até a UPA para teste de COVID 19 e posteriormente até a 54º DRP para os procedimentos que o fato requer.