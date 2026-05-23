Homem furta bateria de caminhão à luz do dia no centro de Ivaiporã

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Um furto de bateria em Ivaiporã mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã de quinta-feira (22), no Centro da cidade. O crime aconteceu na Rua Santa Catarina, onde um homem levou a bateria de um caminhão Ford F4000 estacionado na via pública.

De acordo com a PM, o proprietário do veículo percebeu o furto após retornar ao caminhão. A vítima relatou que havia deixado o utilitário estacionado durante a manhã e, pouco depois, notou o desaparecimento da bateria.

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Imagens de câmeras de monitoramento da região registraram a ação criminosa por volta das 11h30. Com as características do suspeito repassadas pelas gravações, policiais fizeram buscas nas proximidades.

Apesar do patrulhamento realizado na região central de Ivaiporã, o autor do furto não foi localizado.

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Durante as buscas pelo suspeito, por volta das 15h30 moradores informaram à PM o possível local onde a bateria furtada estaria escondida. A equipe foi até o endereço indicado e encontrou uma bateria de caminhão abandonada.

Segundo a PM, o objeto foi reconhecido como produto do furto registrado anteriormente. A bateria foi apreendida e encaminhada para a 54ª Delegacia Regional de Polícia.

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