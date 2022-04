Da Redação

Homem furta bar de Jandaia com estilingue e leva cerveja

Um furto inusitado ocorreu neste domingo (3), em Jandaia do Sul, quando um homem entrou em um bar no centro da cidade com um estilingue e levou duas garrafas de cerveja.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), o solicitante, que é guarda do local, relatou que o autor arremessou uma pedra com um estilingue na porta do bar, entrou no estabelecimento e saiu correndo com a bebida.

A equipe realizou patrulhamento, mas não localizou o autor do furto.