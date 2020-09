Homem fratura a perna após ser agredido em Califórnia - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um rapaz de 25 anos fraturou a perna após ser agredido em Califórnia. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada deste sábado (8) para conter uma briga que aconteceu no centro da cidade.

Conforme a PM, no local, a equipe encontrou o rapaz caído no chão, e ele afirmava que tinha fraturado a perna após ser vítima de agressões.

O autor do crime, um jovem de 20 anos foi preso. Ele confessou que bateu no rapaz pois teria sido ameaçado pela vítima que afirmou que era integrante do PCC.

O jovem foi preso e o homem ferido foi levado para receber atendimento médico na UPA, Unidade de Proto Atendimento de Apucarana.