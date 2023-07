Homem foge de abordagem e ainda leva algemas de policiais na região

PM conseguiu recuperar as algemas em Rosário do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta terça-feira (11) um homem que tinha conseguido levar as algemas dos policiais em uma abordagem na noite de anterior em Rosário do Ivaí. Segundo boletim de ocorrência, ele desacatou ameaçou e agrediu a equipe da PM. Ele conseguiu se soltar e ainda levou as algemas.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Ladrões furtam placas de bronze de cemitério em São Pedro do Ivaí

A equipe da PM realizou buscas durante a noite e conseguiu localizar o suspeito na manhã desta terça-feira nos fundos da Secretaria Municipal de Educação de Rosário do Ivaí.

continua após publicidade

Ao avistar os policiais, o homem –que não teve a idade divulgada – tentou novamente escapar, pulando os muros. No entanto, ele foi alcançado e imobilizado.

De acordo com o relato dos policiais, ele resistiu à prisão e tentou pegar a arma de um dos soldados, além de ofender e ameaçar os agentes. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do suspeito.

O homem indicou onde havia escondido as outras algemas, que foram recuperadas pela PM. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Rosário do Ivaí para as providências cabíveis. A primeira tentativa de prisão teria ocorrido por conta de um caso de violência doméstica.

Siga o TNOnline no Google News