Homem foge da PM após ameaçar ex-companheira em Faxinal
Mulher relatou que foi perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro na Vila Nova, na segunda
Uma mulher foi ameaçada pelo ex-companheiro na Vila Nova, em Faxinal, na tarde de segunda-feira (24). Ela acionou a PM após ser perseguida.
Segundo a vítima relatou aos policiais, ela está separada do homem e voltava da casa de uma amiga quando percebeu que estava sendo seguida.
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O suspeito a abordou e fez ameaças de forma agressiva. Ele teria ordenado que ela deixasse o bairro. mulher conseguiu escapar e chamou a Polícia Militar pelo telefone 190.
Ao chegar ao local, a equipe avistou um homem com as características informadas. Porém, ele fugiu pulando muros de vários quintais. Os policiais fizeram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito.
A PM registrou um Boletim de Ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil para as providências cabíveis.
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