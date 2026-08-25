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Vale do Ivaí
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem foge da PM após ameaçar ex-companheira em Faxinal

Mulher relatou que foi perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro na Vila Nova, na segunda

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem foge da PM após ameaçar ex-companheira em Faxinal
Autor Suspeito teria ordenado que ela deixasse o bairro - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi ameaçada pelo ex-companheiro na Vila Nova, em Faxinal, na tarde de segunda-feira (24). Ela acionou a PM após ser perseguida.

Segundo a vítima relatou aos policiais, ela está separada do homem e voltava da casa de uma amiga quando percebeu que estava sendo seguida.

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O suspeito a abordou e fez ameaças de forma agressiva. Ele teria ordenado que ela deixasse o bairro. mulher conseguiu escapar e chamou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Ao chegar ao local, a equipe avistou um homem com as características informadas. Porém, ele fugiu pulando muros de vários quintais. Os policiais fizeram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito.

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A PM registrou um Boletim de Ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil para as providências cabíveis.

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ameaças boletim de ocorrência PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR segurança violência domestica
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