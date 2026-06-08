Homem foge após mulher pedir socorro por ameaça de agressão em Ivaiporã

Uma mulher pediu ajuda à Polícia Militar na noite de domingo (7) após relatar que foi ameaçada de agressão pelo convivente em uma residência em Ivaiporã.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 21h10 para atender a ocorrência na Vila Bom Jardim. Conforme o solicitante, uma mulher chegou até o portão de uma casa vizinha pedindo que fosse feita uma ligação para o telefone de emergência 190.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Patrulhamento da PM resulta em duas apreensões de maconha em Jardim Alegre

No local, a vítima contou aos policiais que o convivente chegou em casa embriagado e tentou agredi-la. Para evitar o confronto, ela saiu correndo da residência e buscou ajuda.

Quando a equipe chegou ao endereço, o suspeito já havia deixado o local e não foi encontrado. A mulher informou aos policiais que não tinha interesse em representar contra o convivente naquele momento, solicitando apenas orientação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar destacou ainda que já havia atendido outra ocorrência no mesmo endereço mais cedo. Após as orientações à vítima, o boletim foi encerrado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos