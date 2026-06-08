Homem foge após mulher pedir socorro por ameaça de agressão em Ivaiporã
Polícia Militar foi acionada após uma mulher procurar ajuda após ameaça de agressão em uma residência na Vila Bom Jardim
Uma mulher pediu ajuda à Polícia Militar na noite de domingo (7) após relatar que foi ameaçada de agressão pelo convivente em uma residência em Ivaiporã.
Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 21h10 para atender a ocorrência na Vila Bom Jardim. Conforme o solicitante, uma mulher chegou até o portão de uma casa vizinha pedindo que fosse feita uma ligação para o telefone de emergência 190.
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No local, a vítima contou aos policiais que o convivente chegou em casa embriagado e tentou agredi-la. Para evitar o confronto, ela saiu correndo da residência e buscou ajuda.
Quando a equipe chegou ao endereço, o suspeito já havia deixado o local e não foi encontrado. A mulher informou aos policiais que não tinha interesse em representar contra o convivente naquele momento, solicitando apenas orientação.
A Polícia Militar destacou ainda que já havia atendido outra ocorrência no mesmo endereço mais cedo. Após as orientações à vítima, o boletim foi encerrado.
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