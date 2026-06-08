Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem foge após mulher pedir socorro por ameaça de agressão em Ivaiporã

Polícia Militar foi acionada após uma mulher procurar ajuda após ameaça de agressão em uma residência na Vila Bom Jardim

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 10:23:18 Editado em 08.06.2026, 10:23:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem foge após mulher pedir socorro por ameaça de agressão em Ivaiporã
Autor Situação de violência doméstica ocorreu na Vila Bom Jardim - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher pediu ajuda à Polícia Militar na noite de domingo (7) após relatar que foi ameaçada de agressão pelo convivente em uma residência em Ivaiporã.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 21h10 para atender a ocorrência na Vila Bom Jardim. Conforme o solicitante, uma mulher chegou até o portão de uma casa vizinha pedindo que fosse feita uma ligação para o telefone de emergência 190.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Patrulhamento da PM resulta em duas apreensões de maconha em Jardim Alegre

No local, a vítima contou aos policiais que o convivente chegou em casa embriagado e tentou agredi-la. Para evitar o confronto, ela saiu correndo da residência e buscou ajuda.

Quando a equipe chegou ao endereço, o suspeito já havia deixado o local e não foi encontrado. A mulher informou aos policiais que não tinha interesse em representar contra o convivente naquele momento, solicitando apenas orientação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar destacou ainda que já havia atendido outra ocorrência no mesmo endereço mais cedo. Após as orientações à vítima, o boletim foi encerrado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaça de agressão embriaguez ivaipora orientação à vítima POLICIA MILITAR violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV